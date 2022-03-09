الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوافل الطبية لوزارة الشباب و الرياضة تجوب قري "حياة كريمة "وتصل لمحافظة الجيزة

جريدة الدستور

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات القوافل الطبية من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية  بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجاً وقري مبادرة  " حياة كريمة" ،حيث وصلت القافلة الطبية  إلي قرية "عرب الحصار" مركز الصف محافظة الجيزة ، بالتعاون مع جامعة القاهرة . 

و شملت القوافل ( طب بشرى ،توعية صحية ، طب بيطري ) ،حيث قدم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى ، الطب البيطري و طب الأسنان بالجامعة في التخصصات الطبية  ( باطنة ، أطفال ، رمد ، أنف وأذن و حنجرة ، جراحة ، جهاز هضمي وكبد ، طب أسرة ، جلدية ، صدر ، أسنان ، أمراض متوطنة ، نساء و توليد ، عظام ، روماتيزم) .

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وتم خلال الفعاليات الكشف علي المرضي و توزيع العلاج على الحالات المرضية  بالمجان وتحويل بعض الحالات إلي مستشفى القصر العيني.

فيما تضمنت  قوافل  الطب البيطري  الكشف على الحيوانات و الطيور و الأرانب التي يقومون بتربيتها  ، وصرف التحصينات والأدوية ، و رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية .

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كما تضمنت القوافل الطبية محاضرات توعية عن الإدمان، و فيروس كورونا وبعض الأمراض المزمنة بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية خاصة بالإدمان و فيروس كورونا .

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ومن جانبه ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي إهتمام الوزارة بالقري الأكثراحتياجاً من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب ، إنطلاقاً من إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإرتقاء والنهوض بتلك القري من خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " وتنفيذاً لإستراتيجية مصر للتنمية 2030  ، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة في إطار توجيهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.

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