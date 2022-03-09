استقرار الدولار مقابل الجنيه بداية التعاملات اليوم

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للشهر السادس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.



ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.



وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع .



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار،15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع .



وعلى صعيد العملات الرئيسية ، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية ، وتنفست العملة الأوروبية "اليورو" الصعداء قليلا ، حيث ارتفعت ما بين 7 إلى 8 قروش شراء وبيعا، وذلك بعد أن شهدت اليومين السابقين تراجعا ملحوظا 25 - 45 قرشا شراء وبيع.



ففي بنكي مصر والأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا بقيمة 17.03 جنيه للشراء ، و 17.20 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، سجل 17.05 جنيه للشراء، 17.22 جنيه للبيع .



وتداولت أسعار متوسطات العملة الأوروبية بالبنك المركزي المصري 17.08 جنيه للشراء ، و17.19 جنيه للبيع .



في حين ، استقرت أسعار الجنيه الاسترليني اليوم بعد موجة تراجعات الفترة السابقة ما بين 25 - 60 قرشا شراء وبيعا.



ففي بنك مصر والأهلي ، سجل الاسترليني 20.47 جنيه للشراء ، و20.66 جنيه في البيع .



وفي البنك التجاري الدولي ، سجل الاسترليني تراجعا طفيفا ما بين 1 و 2 قرش شراء وبيعا ، ليصبح 20.49 جنيه للشراء ، و 20.68 جنيه .



وتداولت أسعار متوسطات الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري ما بين 20.66 جنيه للشراء ، 20.79 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، ما زال سعر الريال السعودي يحافظ على استقراره في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء ، و4.19 جنيه للبيع.