ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الجوية في سومي الأوكرانية إلى 21 قتيلا

أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية، دميترو زيفيتسكي، ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الجوية الروسية التي استهدفت المدينة الكائنة شمال شرق أوكرانيا إلى 21 قتيلا.

ونقلت صحيفة كيف بوست الأوكرانية عن زيفيتسكي قوله إنه من بين القتلى 3 أطفال.

على صعيد آخر، أعلن زيفيتسكي أنه تقرر استمرار فتح ممر لإجلاء المدنيين الفارين من مدينة سومي إلى مدينة بولتافا اليوم الأربعاء، مضيفا أن المواطنين سيتمكنون من السفر في سياراتهم الشخصية، كما سيتم إعادة 22 حافلة استخدمت خلال عملية الإجلاء أمس إلى المدينة من مدينة بولتافا بوسط البلاد للمساعدة في عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن الممر سمح لحوالي 5 آلاف مدني بالنزوح أمس.