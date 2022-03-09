البنتاجون يرفض اقتراح بولندا نقل طائرات «ميج-29» إلى قاعدة أمريكية بألمانيا

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اقتراح بولندا بنقل طائرات مقاتلة من طراز"ميج-29" إلى قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا وسط الحرب الروسية المتصاعدة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في بيان الليلة الماضية، إن اقتراح بولندا بهذا الشأن "غير مقبول"، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وأشار كيربي إلى أن احتمال خروج طائرات مقاتلة تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة من قاعدة أمريكية في ألمانيا لتحلق في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا يثير مخاوف جدية لحلف الناتو بأكمله".

وأضاف: "ببساطة ليس من الواضح لنا أن هناك سببا منطقيا لذلك. سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في الناتو حول هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها ، لكننا لا نعتقد أن اقتراح بولندا مقبول".

كانت بولندا قد اقترحت خطة أمس الثلاثاء لنقل الطائرات إلى قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في ألمانيا، لتتوجه بعد ذلك إلى أوكرانيا للمساعدة في قتالها ضد روسيا.

وجاء هذا الاقتراح بعد أن ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة نقل طائرات ميج-29 إلى بلاده يوم السبت الماضي.