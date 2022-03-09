استقرار أسعار السكر محليا وارتفاعه بالسوق العالمي

شهدت أسعار السكر حالة من الاستقرار، لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9-3-2022، بعدما شهدت انخفاضًا، على مدار يومين متتاليين، بمقدار 220 جنيه في الطن، كما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الثبات على نفس مستوياتها المرتفعة، التي سجلتها، الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) ارتفاعًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الإثنين في بورصة نيويورك، كما صعدت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) ببورصة لندن، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

أسعار السكر للجملة اليوم



استقر سعر طن السكر الأبيض عند 10,000 جنيهًا ،كما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 10,500 جنيه ،واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 10,750 جنيهًا.

سعر السكر للمستهلك

وتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك من 10 : 12 جنيها.

أسعار السكر الأبيض والخام في البورصات العالمية

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في الجلسة الصباحية لتداولات منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد عقد مارس ليسجل نحو 19.60 سنتًا للرطل بمقدار زيادة 0.17 سنتًا، أي بنسبة 0.87%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

كما صعد عقد مايو بنسبة 0.73%، ليسجل 19.45 سنتًا للرطل أي بمقدار ارتفاع 0.14 سنتًا.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية في مستهل تداولات الأربعاء، في بورصة لندن للسلع، حيث قفز عقد تداول شهر مايو ، ليصل إلى 541.30 دولارًا للطن، بمقدار ارتفاع 5 دولارات، أي بنسبة 0.93%.

وزاد عقد تداول أغسطس، ليسجل 528.30 دولارًا للطن بارتفاع قدره 3.80 دولار، أي بنسبة 0.72%

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريحات له، الأسبوع الماضي، أن الدولة تقوم بدعم صناعة السكر بكافة جوانبها، خاصةً وأن جزء كبير من الأزمة الحالية سببها الأسعار العالمية والتغيرات في سعر البترول التي ساهمت في صعود الأسعار وبالتالي صعوبة الاستمرار في علي نفس المعدلات السابقة.

وأضاف وزير التموين، أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل، من خلال افتتاح مصنع المنيا للسكر وزيادة الأراضي المنزرعة من القصب و البنجر، مشيرا إلي أننا لدينا احتياطي استراتيجي يكفي 4.5 شهر علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي، ليصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة.