الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يضع شرطًا لإلغاء الإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا»

كورونا في العراق
كورونا في العراق

وضع العراق، اليوم، شرطاً لإلغاء الإجراءات الوقائية، فيما أوصت بمراجعة القوانين الصحية.

وقال مدير الصحة العامة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، إن إلغاء الإجراءات الوقائية مرتبط بنسبة التلقيح. 

وأشار الحلفي، إلى أنَّ "عملية التلقيح تسير بشكل جيد، لكنَّ الإقبال ليس بمستوى الطموح ونسبة التغطية لاتزال قليلة"، داعياً المواطنين إلى "الإقبال على التلقيح من أجل إلغاء الإجراءات الوقائية لأنها مرتبطة بنسبة التلقيح. بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع):

وقال "عبد الأمير"،  إنَّ أغلب الدول أعادت النظر بأنظمتها الصحية بعد تجربة كورونا، لأن بعضها انهارت. 

وأضاف، أنَّ الدول التي ألغت الإجراءات؛ حققت نِسَبَاً عاليةً من التلقيح، وإذا وصلت نسب التلقيح في العراق الى مستويات عالية فيمكن رفع الإجراءات الوقائية"، لافتاً الى أنَّ "نسبة التلقيح وصلت حتى الآن إلى 26‎%‎ .

وأوضح  أن العراق على الرغم من صموده أمام الجائحة، لكن لابد من مراجعة القوانين الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخلق نظام قوي ورصين للتأهب والاستجابة لاي طارئ صحي.  

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن العراق قادر على مواجهة موجات كورونا، فيما أشارت الى انه اعتمد 4 إجراءات قللت من آثار الجائحة وهي تقوية الملاكات الصحية وتكثيف القدرات في المختبرات وتقوية الإنعاش والدعم المستمر بالمستلزمات الطبية.

 

العراق القوانين الصحية الإجراءات الإجراءات الوقائية التلقيح

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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