ضبط 631 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، من ضبط 631 كيلو لحوم وأسماك "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجانًا تفتيشية من أطباء المجازر للتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة.

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 56 كيلو لحوم "جاموسي وبقري"، مذبوحة خارج المجازر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، و575 كيلو أسماك "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه.

وتم تحرير 8 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.