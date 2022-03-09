الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «بطل بيسلم بطل»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «بطل بيسلم بطل»، وذلك خلال الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

استعرض الفيلم التسجيلى مسيرة الأبطال من القوات المسلحة الذيم قدموا أرواحهم واستشهدوا فى سبيل الوطن على جبهة الحروب واعتبارهم القدوة العسكرية من طراز فريد، منهم الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى كان نعم القدوة والمثل لغيره من الأبطال.

حضر الندوة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي التحية إلى الحضور فور دخوله قاعة الاحتفال الذي بدأت وقائعه بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أحمد تميم المراغي، وعقب ذلك تم عزف سلام الشهيد.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

السيسي بطل بيسلم بطل القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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