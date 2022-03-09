الرئيس السيسى يشاهد عرضًا حول «البطل المقاتل» باحتفال يوم الشهيد

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا حول "البطل المقاتل"، خلال الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

قدم العرض الكاتب المصري عبدالرحيم كمال، قائلا إن مصر معها سر النصر، وعاشت مصر وعاش شهداؤها أحياء عند ربهم يرزقون.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي التحية إلى الحضور فور دخوله قاعة الاحتفال الذي بدأت وقائعه بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أحمد تميم المراغي، وعقب ذلك تم عزف سلام الشهيد.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.