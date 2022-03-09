النيابة تحبس 3 متهمين بسرقة مهمات السكة الحديد في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مهمات السكة الحديد المحظور تداولها مع الجمهور.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من قسم النقل والمواصلات بسوهاج إلى قسم اول شرطة سوهاج يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط 3 عاطلين أثناء قيامهما بسرقة مهمات السكك الحديدية عقب تجميعها تمهيدا لإعادة بيعها.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد محمد علام مأمور قسم النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد سوهاج بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج، ضبط "محمد. ا" عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وبحوزته تيل فرامل وقفيز وكبل سلك نحاس طوله حوالي " 2 " متر، والكمية وزنت حوالي 30 كيلو جرام تقريبا.

كما تم ضبط "جمال. ا" ، عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته " قفيز و2 " مسمار خشابي و مسمار صاموله و لقمة قطار قطعة حديدية تزن حوالي 20 كيلوجراما"، وضبط "محمد ك ع م" عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته قفيز لقمة حديد ووردة حديد تزن حوالي 15 كيلوجرام "متروكات هيئة السكة الحديد ".

وبمواجهة المتهمين الثلاثة أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إعادة بيعها والتربح من ثمنها، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.