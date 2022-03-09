الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحبس 3 متهمين بسرقة مهمات السكة الحديد في سوهاج

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مهمات السكة الحديد المحظور تداولها مع الجمهور.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من قسم النقل والمواصلات بسوهاج إلى قسم اول شرطة سوهاج يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط 3 عاطلين أثناء قيامهما بسرقة مهمات السكك الحديدية عقب تجميعها تمهيدا لإعادة بيعها.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد محمد علام مأمور قسم النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد سوهاج بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج، ضبط "محمد. ا" عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وبحوزته تيل فرامل وقفيز وكبل سلك نحاس طوله حوالي " 2 " متر، والكمية وزنت حوالي 30 كيلو جرام تقريبا.

كما تم ضبط "جمال. ا" ، عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته " قفيز و2 " مسمار خشابي و مسمار صاموله و لقمة قطار قطعة حديدية تزن حوالي 20 كيلوجراما"، وضبط "محمد ك ع م" عاطل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته قفيز لقمة حديد ووردة حديد تزن حوالي 15 كيلوجرام "متروكات هيئة السكة الحديد ".

وبمواجهة المتهمين الثلاثة أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إعادة بيعها والتربح من ثمنها، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة في سوهاج التحقيقات كمية الجمهور مهمات السكة الحديد قسم النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

عودة «البرودة».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لبحث تدخلات تركيا بالشئون العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

رئيس مدينة سيوة يلتقي رؤساء مراكز الشباب والأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل