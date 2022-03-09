السيسي يشاهد عرض «الإنسان سيرة ومسيرة» بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا بعنوان «الإنسان سيرة ومسيرة»، وذلك خلال الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأكد أحد الكهنة بالعرض أن مصر بلد الأمن والأمان والمحبة والتسامح، مستشهدا بمقولة وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن.

تأتي الندوة فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم التى توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.