الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لحداد وعامل لتورطهما في قتل شخص بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات للعامل وحداد؛ لتورطهما في قتل آخر مع سبق الإصرار والترصد، بمركز دار السلام.

وترجع الواقعة والمقيدة برقم 3041 لسنة 2017، حيث قام المتهمان عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتّا النية وعقدا العزم المصمم على قتل المجنى عليه (جمال. ع. ا.) وأعدّا لهذا الغرض أسلحة نارية وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية فأصابته وأودت بحياته.

وترجع الواقعة إلى الثاني من أغسطس عام 2018 عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتلى ومصابين بناحية الطوالب دائرة مركز طهطا، وتم الدفع بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

وتبيَّن من التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية رئيس مباحث مركز طهطا ومعاون المباحث، مقتل الطفلين: محمد هاني عبدالغني حامد 15 سنة طالب، وعاصم هدية عبد الغني حامد 17 سنة طالب، إثر إصابتهما بـ"طلقات نارية متفرقة بالجسم" وإصابة بسمة هدية عبد الغني حامد 13 سنة طالبة – "طلقات نارية متفرقة بالجسم" وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة الحمر.

السجن المشدد محكمة جنايات سوهاج الإصرار والترصد اصابته عائلة الحمر مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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