الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: حلف الأطلسي مسؤول عن «نقطة الانفجار»

تشاو لي جيان
تشاو لي جيان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الأربعاء، إن تحركات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة دفعت التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى "نقطة الانفجار".

وحث المتحدث واشنطن، خلال إفادة صحفية يومية، على أخذ مخاوف الصين على محمل الجد وتجنب تقويض حقوقها أو مصالحها في التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.

وأكدت الصين أن لها كامل الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة.  

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال حديثه عن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، إن للصين كامل الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة.

وأضاف الوزير، معلقًا على العلاقات "الصينية- الأمريكية" الحالية: “كدولة مستقلة وذات سيادة، تتمتع الصين بكل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة بحزم”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواصل مثل السابق بذل قصارى جهدها لاتباع سياسة تنافسية حازمة مع الصين، مما يتسبب باستمرار في مشاكل غير مقبولة بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين.

وزارة الخارجية الصينية روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا واشنطن الاطلسي

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الوضع سيئ!

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