الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تسلم 543 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتسليم 543 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، من خلال آلية تفيد استلام العامل للوثيقة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي، ورقم تليفونه ، فضلا عن التوقيع على كشوف لاستلام الوثيقة.

وقال وزير القوى العاملة، إن تكلفة هذه الوثيقة تحمل تكاليفها حسابات الرعاية  الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة، فضلا عن تحمل تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين.

وقام محمد سالم عبد الملك، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتسليم 130 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية  وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم  بموقع العمل بالعريش بمحطة تحلية مياه البحر، تمهيدا لتسليم باقي العمالة غير المنتظمة بالشركات  بشمال سيناء.

وأجرى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، يرافقه أحمد العريان، ومحمد ذكي إدارة الرعاية بالمديرية بعمل زيارة لموقع العمل في إطار توجيهات وزير القوى العاملة، وتسليم العمالة غير المنتظمة الموجودة بالموقع وثائق التأمين التكافلي وذلك بعد رفع قيمة العائد منها من 100 ألف جنيه العام الماضي إلى 200 ألف جنيه، مقدماً الشكر والتقدير لشركة أوراسكوم على تعاونها مع المديرية وتسهيل عمليات حصر العمال. 

وأوضح مدير المديرية أن عملية تسجيل وحصر العمالة مستمرة  بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.  

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء وثيقة تأمين تكافلي شركة أوراسكوم تحلية مياه البحر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

الرئيس السيسى يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 احتفالًا بيوم الشهيد

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

جامعة القاهرة تشارك في المعرض الدولي للجامعات والمنح والتدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل