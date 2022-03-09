«القوى العاملة» تسلم 543 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتسليم 543 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، من خلال آلية تفيد استلام العامل للوثيقة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي، ورقم تليفونه ، فضلا عن التوقيع على كشوف لاستلام الوثيقة.

وقال وزير القوى العاملة، إن تكلفة هذه الوثيقة تحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة، فضلا عن تحمل تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين.

وقام محمد سالم عبد الملك، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتسليم 130 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم بموقع العمل بالعريش بمحطة تحلية مياه البحر، تمهيدا لتسليم باقي العمالة غير المنتظمة بالشركات بشمال سيناء.

وأجرى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، يرافقه أحمد العريان، ومحمد ذكي إدارة الرعاية بالمديرية بعمل زيارة لموقع العمل في إطار توجيهات وزير القوى العاملة، وتسليم العمالة غير المنتظمة الموجودة بالموقع وثائق التأمين التكافلي وذلك بعد رفع قيمة العائد منها من 100 ألف جنيه العام الماضي إلى 200 ألف جنيه، مقدماً الشكر والتقدير لشركة أوراسكوم على تعاونها مع المديرية وتسهيل عمليات حصر العمال.

وأوضح مدير المديرية أن عملية تسجيل وحصر العمالة مستمرة بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.