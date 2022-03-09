الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برنامج الأغذية العالمي يشيد بجهود القوى العاملة في توفير فرص عمل للشباب بقنا

دورات تدريبية بمديريات
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة

أشاد وفد من برنامج الأغذية العالمي WFP، بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وورش التدريب الموجودة والعدد والأدوات الحديثة في مركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا التى تسهل على المتدربين العملية التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية.

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جاء ذلك خلال تفقد الوفد ورش التدريب الموجودة بالمركز على مهن التفصيل والحياكة، والتركيبات الكهربية، والتبريد والتكييف، والسباكة الصحية، عقب استقبال حسام طلبة مدير المديرية له، لعرض جهود المركز في العملية التدريبية للشباب، والاطلاع على البرامج التدريبية المنفذة بداخله وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوي العاملة والبرنامج.

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ورحب مدير المديرية بوفد برنامج الأغذية العالمي WFP  مقدماً الشكر والتقدير على الزيارة، مؤكداً استمرار التعاون المشترك فيما بين القوى العاملة والبرنامج فى العديد من مجالات التدريب وتقديم برامج جديدة على مهن مختلفة مثل المساحة، والطاقة الشمسية، وصيانة المحمول والدش، وصيانة الحاسب الآلي، واللغات للتدريب من أجل التشغيل في المحافظة.

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وتفقد الوفد يرافقه مدير المديرية، الدورات التدريبية المنعقدة داخل المركز، مثنياً على المستوى المتميز للمتدربين والبرامج التدريبية الحديثة التي يتم تقديمها للشباب من خلال مدربين مؤهلين على مستوى عالى من الكفاءة تم اختبارهم بالوزارة.

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حضر الزيارة من الوفد، أماني جمال الدين مسئول البرامج ببرنامج الأغذية العالمي، ودعاء عرفة  مسؤول الحماية المجتمعية بالبرنامج، ومحمد أنور منسق البرنامج بقنا، ورافق الوفد عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط.

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تأتي هذه الزيارة نتاج للتعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوي العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوى العاملة والتدريب المهني  والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.

برنامج الأغذية العالمي البرامج التدريبية مركز التدريب المهني بقفط مديرية القوى العاملة بقنا التفصيل والحياكة المساحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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