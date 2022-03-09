صحيفة هندية: حتشبسوت وكليوباترا من أقوى 12 امرأة فى التاريخ

وضعت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية الملكة كليوباترا والملكة حتشبسوت، ضمن أبرز ملوك مصر الفرعونية، في قائمة أعدتها بأقوى 12 امرأة في التاريخ، اللواتي لعبن دورًا مهمًا في تشكيل عالمنا.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بمناسبة الاحتفال بالمرأة فى شهر مارس، أن الملكتين المصريتين حتشبسوت وكليوباترا، كانتا من أهم وأقوى نساء العالم اللاتي هزمن منطق الذكور، وقاتلن ضد كل الصعاب، وحاربن العقليات الأبوية ومتحيزي الجنس الذين اعتقدوا أن النساء خلقن لغرض الخدمة فقط.

وأضافت أن الملكة حتشبسوت كانت تشرف بنفسها على بناء الحملات العسكرية في سوريا والنوبة والشام، ونجحت في إعادة بناء شبكات التجارة التي كانت متدهورة آنذاك، مشيرة إلى أنها حكمت مصر بشكل فعال وناجح للغاية طوال فترة إدارتها البلاد، وكان إنجازها الرئيسى متمثل في إعادة إنشاء طرق التجارة التي تعطلت.

وقالت الصحيفة الهندية عن الملكة كليوباترا إنها كانت من أنجح وأقوى ملوك المصريين القدماء في العصر البطلمي، والذي يعتبر أول فترات الاحتلال الأجنبي بعد انتهاء حكم الملوك المصريين بعد نهاية عصر الأسرة الثلاثين الفرعونية- مضيفة أنها كانت تشتهر بذكائها ومساهمتها في تحسين أوضاع مصر واقتصادها.

وضمت القائمة أيضا: أنديرا غاندي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في الهند، ومارجريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة من 1979 إلى 1990 وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب، وأطلق عليها السوفييت اسم المرأة الحديدية، والملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة التي حكمت الإمبراطورية البريطانية لمدة 63 عامًا، جان دارك، البطلة الفرنسية وقديسة للروم الكاثوليك، والتي نجحت في حشد القوات الفرنسية لهزيمة الإنجليز في معركة أورليانز.

حتشبسوت وكليوباترا من أشهر الملكات اللاتي حكمن مصر الفرعونية، إذ كانت حتشبسوت ابنة الفرعون المصري تحتمس الأول، وكليوباترا كانت آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد.