حملات مكبرة لإزالة 75943 حالة تعدِ على نهر النيل وفرعيه

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، إضافة إلى تنفيذ كافة الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات، للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة.

يأتى ذلك فيما شن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 8 إزالات في نطاق محافظتي “المنوفية - سوهاج”، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 75943 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المتعدين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية.

تعدد أنواع وأحجام المخالفات والتعديات

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار حملات الإزالة الموسعة للحفاظ على مجرى نهر النيل من المخالفات، وأيضًا من كافة مصادر التلوث و أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، مشيراً إلى إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات أو ملوثات.

ردم المجرى المائي ووضع تشوبنات بالمجرى المائي

كما أوضح رئيس القطاع لـ “الدستور”، أن التحدي الأكبر يتمثل حالياً في القضاء على كافة أشكال التعديات والمخالفات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل وفرعيه بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، لافتاً إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات والتى يعد أخطرها ردم المجرى المائي والمجارى المائية ووضع تشوينات ورمال وإنشاء مبانى وأسوار وبلوكات.