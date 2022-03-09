الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ترفع القيمة السوقية للأراضي.. إنجاز تأهيل وتبطين 4567.60 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات الجمهورية، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع فى تحقيق عدة مكاسب للمواطنين فى المناطق المنفذ بها الأعمال، إضافة إلى زيادة عرض جسور الترع بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع لتسهيل حركة المرور، وتحريك المعدات اللازمة لأعمال التطهير والصيانة الدورية حفاظاً على الموارد المائية وتحسين أعمال الرى.

من جهته قال المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري لشئون المياه، أن قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري انتهت، اليوم الأربعاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 12 كيلو متر من الترع المتعبة في عشرين محافظة، ليصبح إجمالى المنفذ للان 4567.60 كيلو متر، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، ووضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع في بعض المناطق.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري لـ“الدستور”، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد المياه المستخدمة في رى الأراضي وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، لافتاً إلى أهميتها المحققة في تحسين البيئة المحيطة والحد من التعديات والمخالفات على القطاع المائي، وأيضًا منع إلقاء القمامة والملوثات ومصادر التلوث التى تعيق سريان المياه إلى الأراضى الزراعية.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية بعشرين محافظة.

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