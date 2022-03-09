الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يستضيف  قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، ممثلي الطوائف المسيحية المشاركة، في أسبوع الصلاة  من أجل الوحدة والذي بدأ الخميس الماضي ويستمر حتى 12 مارس الجاري.

ويشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ممثلين عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر وهي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس.

واستأنفت الطوائف القبطية المصرية، الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانت،  الخميس «أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية»، وذلك بعد توقفها لمدة عام بسبب فيروس كورونا المُستجد وارتفاع معدلات الإصابة به بين الأفراد.

يهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل السلام في مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف.

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية عضو فعال بمجلس كنائس مصر منذ تأسيسه عام 2013.

ووفقًا للمصادر الكنسية، قالت إن الكنائس تتخذ إجراءات مشددة خلال إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة منها مشاركة 25 % من مساحة الكنيسة وإلزام الأفراد المشاركين ارتداء الكمامات داخل الكنائس خلال إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبيل دخولهم للمشاركة في صلوات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بمختلف الكنائس المسيحية بمصر  والتي تقام على مدار أسبوع كامل. 

 

الكنيسة الانجيلية فيروس كورونا الوحدة الكنيسة القبطية البابا تواضروس

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الوضع سيئ!

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