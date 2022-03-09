سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 9-3-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارا ملحوظا خلال فترة التعاملات، اليوم الأربعاء، حيث بلغ 15,74 جنيه بارتفاع قرشين عن الأمس، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الشراء لاستيراد السلع الأساسية فى ظل التوترات العالمية، مع استمرار متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف لإحداث استقرار في السوق المصرفي سواء في البنوك أو شركات الصرافة نتيجة التخوفات من ارتفاع نسبة التضخم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جمبع فروع البنوك بمحافظات مصر، خاصة عقب تطبيق سياسة تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 ، وهو ما أحدث استقرارا في أسعار صرف الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، وبلغ مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,77 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما كشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك شهد بنك الإسكندرية إستمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم .



أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وأيضا استمرت معدلات الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات الصباحية.