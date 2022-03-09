الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان ترفض طلبا أوكرانيا من أجل تزويدها بالسلاح و الذخائر

وزير الدفاع الياباني
وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي

تقدمت أوكرانيا بطلب إلى اليابان لتزويدها بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، لكن الطلب الأوكراني قوبل بالرفض؛ لأنه "ينتهك القانون الياباني".

وحسب وكالة "كيودو" اليابانية، نقلًا عن مصادر حكومية فقد أرسلت أوكرانيا إلى وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي كتابا في نهاية فبراير تطلب فيه أسلحة، وتضمنت القائمة ذخائر وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ "أرض-جو".

واعتبرت اليابان أن إرسال أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا يعد انتهاكًا للمبادئ الثلاثة المرتبطة بتوريد الأسلحة إلى الخارج، ولهذا تم رفض الطلب، ونتيجة لذلك، قررت طوكيو إرسال الدروع والخوذ الواقية والملابس الدافئة ومعدات التصوير والخيم والطعام ومولدات الطاقة إلى كييف.

وفي عام 2014، تخلت الحكومة اليابانية رسميًا عن سياستها المتمثلة في حظر تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، والتي كانت سارية لما يقرب النصف قرن، في الوقت نفسه، تم وضع قواعد صارمة في هذا الصدد، حيث تمتنع اليابان عن تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض نزاعًا عسكريًا أو تخضع لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

ولا يُسمح بإرسال الأسلحة إلى الخارج إلا في الحالات التي "تساهم فيها في قضية سلام وتساهم في أمن اليابان"، وتتطلب القواعد الجديدة مراقبة دقيقة لاستخدام الأسلحة اليابانية والتكنولوجيا العسكرية للأغراض المذكورة حصريًا، فضلًا عن التحكم في نقلها إلى دول ثالثة.

وعلى صعيد آخر، تعتزم الحكومة اليابانية النظر فيما إذا كانت ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية كعقوبة إضافية ضد موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وذكرت صحيفة «جابان توداي» اليابانية، أن بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي في اليابان يصرون على أن تمنع اليابان الرحلات الروسية من التحليق في مجالها الجوي بالتوازي مع الدول الغربية؛ لتعزيز فعالية العقوبات.

وأضاف النواب أنه ينبغي على اليابان أن تحث الدول الآسيوية الأخرى على أن تحذو حذوها.

ولكن بعض المسئولين الحكوميين يخشون من أن يؤدي مثل هذا الحظر إلى دفع روسيا لسن إجراءات مضادة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على شبكات التوزيع اليابانية.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية فرضت هذا الحظر بالفعل، واتفق وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، بما فيها اليابان، في محادثاتهم الطارئة الجمعة الماضي، على فرض المزيد من العقوبات على روسيا إذا لم توقف هجومها على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الخميس الماضي، إن حكومته ستنظر في فرض المزيد من العقوبات بينما تحلل التطورات المستقبلية وتنسق مع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة السبع والمجتمع الدولي.

أوكرانيا اليابان وكر السل السلاح رفض طلب سلاح رفض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

الخارجية الهندية تعلن إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبى بشأن قضايا ثنائية ودولية

اليابان ترفض طلبا أوكرانيا من أجل تزويدها بالسلاح و الذخائر

الاحتباس الحرارى العالمى قد يزيد من العبء الناجم عن نقص الصوديوم بالدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل