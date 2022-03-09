اليابان ترفض طلبا أوكرانيا من أجل تزويدها بالسلاح و الذخائر

تقدمت أوكرانيا بطلب إلى اليابان لتزويدها بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، لكن الطلب الأوكراني قوبل بالرفض؛ لأنه "ينتهك القانون الياباني".

وحسب وكالة "كيودو" اليابانية، نقلًا عن مصادر حكومية فقد أرسلت أوكرانيا إلى وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي كتابا في نهاية فبراير تطلب فيه أسلحة، وتضمنت القائمة ذخائر وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ "أرض-جو".

واعتبرت اليابان أن إرسال أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا يعد انتهاكًا للمبادئ الثلاثة المرتبطة بتوريد الأسلحة إلى الخارج، ولهذا تم رفض الطلب، ونتيجة لذلك، قررت طوكيو إرسال الدروع والخوذ الواقية والملابس الدافئة ومعدات التصوير والخيم والطعام ومولدات الطاقة إلى كييف.

وفي عام 2014، تخلت الحكومة اليابانية رسميًا عن سياستها المتمثلة في حظر تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، والتي كانت سارية لما يقرب النصف قرن، في الوقت نفسه، تم وضع قواعد صارمة في هذا الصدد، حيث تمتنع اليابان عن تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض نزاعًا عسكريًا أو تخضع لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

ولا يُسمح بإرسال الأسلحة إلى الخارج إلا في الحالات التي "تساهم فيها في قضية سلام وتساهم في أمن اليابان"، وتتطلب القواعد الجديدة مراقبة دقيقة لاستخدام الأسلحة اليابانية والتكنولوجيا العسكرية للأغراض المذكورة حصريًا، فضلًا عن التحكم في نقلها إلى دول ثالثة.

وعلى صعيد آخر، تعتزم الحكومة اليابانية النظر فيما إذا كانت ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية كعقوبة إضافية ضد موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وذكرت صحيفة «جابان توداي» اليابانية، أن بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الرئيسي في اليابان يصرون على أن تمنع اليابان الرحلات الروسية من التحليق في مجالها الجوي بالتوازي مع الدول الغربية؛ لتعزيز فعالية العقوبات.

وأضاف النواب أنه ينبغي على اليابان أن تحث الدول الآسيوية الأخرى على أن تحذو حذوها.

ولكن بعض المسئولين الحكوميين يخشون من أن يؤدي مثل هذا الحظر إلى دفع روسيا لسن إجراءات مضادة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على شبكات التوزيع اليابانية.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية فرضت هذا الحظر بالفعل، واتفق وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، بما فيها اليابان، في محادثاتهم الطارئة الجمعة الماضي، على فرض المزيد من العقوبات على روسيا إذا لم توقف هجومها على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الخميس الماضي، إن حكومته ستنظر في فرض المزيد من العقوبات بينما تحلل التطورات المستقبلية وتنسق مع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة السبع والمجتمع الدولي.