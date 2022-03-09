ترامب يتهم أوروبا باستغلال الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أوروبا "تستغل" الولايات المتحدة في قضية حظر واردات الطاقة من روسيا.

وقال ترامب في بيان: "لقد تم التأكيد للتو أن معظم الدول الأوروبية لن تتبع الولايات المتحدة في مقاطعة النفط والغاز الروسي. و كالعادة، فإن الولايات المتحدة وحدها، وأوروبا تستغل هذا طالما أننا نحميهم، والآن نقرأ الأخبار الكاذبة بأن الجميع تبعوا بايدن في الصراع ضد روسيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض الولايات المتحدة حظر على واردات النفط والغاز الروسية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لم تطلب من الحلفاء الأوربيين التخلي عن النفط و الغاز الرو سيين على غرار الولايات المتحدة، محملة روس يا المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي: "لم نتوقع و لم نطلب منهم اتخاذ نفس الخطوات التي أعلنا صباح اليوم. لديهم إمكانيات أخرى و طاقات أخرى تختلف عن تلك التي توجد لدينا".

كما اعتبرت بساكي أن "الأمريكيين يدفعون أكثر في محطات التزود بالوقود بسبب تصرفات" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجددت بساكي: "ما يحدث هو قفزة للأسعار ناجمة عن أعمال بوتين و ليس عقوباتنا".

وأوضحت أن على المواطنين الأمريكيين ممارسة الضغط ليس على حكومة البلاد و إنما على شركات النفط مطالبين إياها "بزيادة الإنتاج و خفض الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، في و قت سابق فرض حظر على واردات النفط والغاز من رو سيا في إطار الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أو كرانيا.