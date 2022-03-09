الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحدث الخارجية الصينية يدعو واشنطن لتوضيح أنشطتها البيولوجية

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليزتسيان

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليزتسيان الولايات المتحدة إلى توضيح أنشطتها البيولوجية.

 

وقال ليزتسيان تعليقا على معلومات حول مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا: "نطالب الولايات المتحدة بتوضيح أنشطتها البيولوجية في الداخل والخارج".

 

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وجود "منشآت أبحاث بيولوجية" في أراضي أوكرانيا، قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع في سيطرة روسيا.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف أتلف فور انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مكونات مسببة للأمراض الجرثومية، في مختبرات نشطت بتمويل أمريكي قرب الحدود الروسية.

الصين طالب يول واشنطن تطالب توضيح البيولوجي

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الوضع سيئ!

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