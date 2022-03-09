رتل عسكرى روسى جديد يتحرك نحو كييف

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن رتلًا روسيًا جديدًا يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الرتل الرئيسي لقوات موسكو الآتي من الشمال متوقف منذ عدة أيام، وذلك حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين "إنهم (الروس) بدأوا محاولة التقدم نحو كييف من الشمال الشرقي"، موضحاً "نقدر أنهم على بعد حوالى 60 كيلومترا من المدينة" من دون أن يتمكن من تحديد عدد المركبات المعنية.

وأشار مسؤول البنتاجون إلى أن الروس "محبطون من القدوم من الشمال" حيث لم يحرزوا تقدمًا كبيرًا باتجاه كييف منذ عدة أيام بسبب المقاومة الأوكرانية والمشاكل اللوجستية والإمداد.