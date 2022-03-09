الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رتل عسكرى روسى جديد يتحرك نحو كييف

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن رتلًا روسيًا جديدًا يتقدم نحو كييف من شمال شرق العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الرتل الرئيسي لقوات موسكو الآتي من الشمال متوقف منذ عدة أيام، وذلك حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين "إنهم (الروس) بدأوا محاولة التقدم نحو كييف من الشمال الشرقي"، موضحاً "نقدر أنهم على بعد حوالى 60 كيلومترا من المدينة" من دون أن يتمكن من تحديد عدد المركبات المعنية.

وأشار مسؤول البنتاجون إلى أن الروس "محبطون من القدوم من الشمال" حيث لم يحرزوا تقدمًا كبيرًا باتجاه كييف منذ عدة أيام بسبب المقاومة الأوكرانية والمشاكل اللوجستية والإمداد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

متحدث «الوزراء»: شحنة قمح قادمة من روسيا خلال شهر

فرنسا تحذر من مخاطر تأجيل مفاوضات فيينا حول الصفقة النووية مع إيران

جوتيريش: الوضع بأوكرانيا له تداعيات عالمية.. والبلدان النامية لن تتحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل