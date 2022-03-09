الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تشارك فى أعمال الدورة 16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

الجزائر
الجزائر

يشارك البرلمان الجزائري في أعمال الدورة 16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المقرر انطلاقها بدءا من اليوم الأربعاء على مدار يومين بدبي بالإمارات العربية المتحدة.


وأوضح المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، في بيان أن برنامج هذه الدورة يتضمن تقديم أعمال اللجنة الدائمة الثالثة حول الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان، والأنشطة المبرمجة لعام 2022.


وبحسب البيان، من المقرر أن تناقش أيضا هذه الدورة أعمال اللجنة الدائمة الثانية حول التعاون الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، إلى جانب تقديم أعمال اللجنة الدائمة الأولى حول التعاون السياسي والأمني.


يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط ​​هو المنتدى الرئيسي لبرلمانات المنطقة الأورومتوسطية ​​والخليج من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهي خلق ظروف سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وثقافية أفضل لمواطني الدول الأعضاء فيها.


كما يعد برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية لها وضع قانوني دولي محدد ولها صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلعب دورًا أساسيًا بصفتها منظمة برلمانية دولية، وتدعم عمل الهيئات الدولية الأخرى المسؤولة عن تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة الأورومتوسطية والخليج.

قانون الجزائر الإمارات العربية المتحدة حقوق الانسان التعاون الاقتصادى استراتيجية الإمارات

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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