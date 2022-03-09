السبكى: الاعتماد على نظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية أوائل الشهر المقبل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه جارٍ الاستعدادات النهائية لاستبدال العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي القديم بمحافظة الإسماعيلية، والاعتماد بشكل كامل على نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة بالمحافظة، وذلك أوائل الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده الاستعدادات النهائية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، للاطمئنان على سير عمل المنظومة والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

واستهل الدكتور أحمد السبكي، جولته الميدانية، بزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقد أقسام المجمع المختلفة، من الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والرعايات المركزة والحضانات والعمليات وغرف المعامل والأشعة، كما راجع توافر المستلزمات الطبية والوقائية ومخزون الأدوية، وكذلك التأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريض بمختلف التخصصات لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى.

وأكد، على استكمال أعمال رقمنة الخدمات الصحية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وتحقيق أعلى مؤشرات صحية تحقق رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى ضرورة تفعيل خدمات التوعية والتثقيف الصحي بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة لزيادة وعي المنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة وأشكال وطرق تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة.

وتابع، رئيس هيئة الرعاية الصحية، زيارته بتفقد مركز طب أسرة حي السلام، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والطوارئ والعيادات التخصصية والمعمل والصيدلية بالمركز، وخلال الزيارة تلاحظ زيادة أعداد الترددات على المركز مما شكل ازدحامًا، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي بتكثيف عدد العيادات داخل المركز إلى 6 عيادات صباحية و 3 عيادات مسائية، كما استمع إلى آراء المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة للاطمئنان على توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة للمرضى وأعلى مستوى من الخدمات والرعاية الطبية لهم.

ووجه السبكي، بتشغيل خدمة الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية عبر الاتصال بالكول سنتر 15344 مجانًا، كما شدد على سرعة الانتهاء من افتتاح مركزي طب أسرة "الرحمة، العرايشية"، واللذان سيقومان على تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من المترددين على مركز طب أسرة حي السلام بالمحافظة وتيسير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لهم.

كما تفقد أعمال التجهيزات الجارية بمركز طب أسرة العرايشية في إطار الاستعدادات الجارية لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، إلى جانب تفقد الدكتور أحمد السبكي أعمال الإنشاءات والتطويرات والتجهيزات الجارية بالمقر الإداري الجديد المخصص كمقر لفرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

ولفت السبكى، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية ترتكز على 66 منشآة صحية، منها 54 مركزا ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 12 مستشفى، لافتًا إلى أنه يعمل منهم حتى الآن بمرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة 21 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 3 مستشفيات وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية).

وأضاف، أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن الموافقة على نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم "546" لسنة 2022، والذي يشمل نقل تبعية مستشفى فايد المركزي بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة "العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة"، و 3 وحدات طب أسرة "أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير"، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات الجارية لتنفيذ التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والمزمع تنفيذه أوائل الشهر المقبل، وذلك بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.