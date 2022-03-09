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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 10
الإسكندرية 19 11
وادي النطرون 20 11
طنطا 22 10
شبين الكوم 22 10
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 20 14
بورسعيد 20 11
دمياط 19 12
الزقازيق 23 10
المنصورة 23 10
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 11
العريش 19 11
رفح 19 11
رأس سدر 21 13
نخل 24 9
نويبع 26 19
طابا 24 16
كاترين 21 7
الطور 25 16
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 17
مرسى علم 27 17
الفيوم 26 10
بني سويف 25 11
المنيا 26 11
أسيوط 26 11
سوهاج 28 14
قنا 30 15
الأقصر 34 16
أسوان 37 16
إدفو 36 16
أبوسمبل 35 17
الوادي الجديد 29 17
شلاتين 26 14
أبو رماد 28 14
حلايب 29 15
رأس حدربة 28 15

ارصاد بني سويف الوادي الجديد درجات الحرارة خبراء هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى درجات الحرارة المتوقعة الأرصاد الجوي سقوط امطار خفيفه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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