الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 325 طن دقيق و6 أطنان سمن تم حجبها عن التداول بالإسكندرية

دقيق
دقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المدير المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية بمينا البصل، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية "دقيق فاخر، سمن صناعي، بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق وضبط بحوزته (324,500 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهول المصدر" 5,660 طن سمن صناعى "أنواع مختلفة" بدون فواتير أو مستندات مجهولة المصدر دون إعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية مجهولة المصدر السلع الغذائية الجهات المعنية إتخاذ الإجراءات القانونية بدون فواتير أو مستندات تداول بالأسواق جمهور المستهلكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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