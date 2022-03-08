ضبط 325 طن دقيق و6 أطنان سمن تم حجبها عن التداول بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المدير المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية بمينا البصل، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية "دقيق فاخر، سمن صناعي، بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق وضبط بحوزته (324,500 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهول المصدر" 5,660 طن سمن صناعى "أنواع مختلفة" بدون فواتير أو مستندات مجهولة المصدر دون إعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.