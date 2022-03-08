وزير الرياضة يشهد الجلسة الختامية من نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء، فعاليات الجلسة الختامية من نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر ،في نسخته الأولي الذي يحمل شعار ”كن قياديًا.. كن مؤثرًا“ بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشارك ضمن فعاليات الجلسة الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب للسياسات والتنمية، و75 مشاركًا من ممثلي نموذج محاكاة السلطة التنفيذية من مدربين، خبراء كوادر برلمانية متطوعين من جميع محافظات الجمهورية، ممثلي الحقائب الوزارية الـ 10 في النموذج.

في مستهل كلمته، أكد وزير الرياضة:"أن التجربة الرائدة من نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري، تأتي استكمالاً لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية لبرلمان الطلائع، التي تهدف إلي تنمية مهارات الطلائع وتأهيلهم ثقافياً وسياسياً، خلق جيلًا قادرًا علي إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لمواكبة قوة مصر الناعمة في الجمهورية الجديدة، على النحو الذي يتسق مع رؤية الرئيس السيسي.

وتابع صبحي أن نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية لبرلمان الطلائع بنموذجين يشكلا معاً الحياة السياسية في مصر من نموذج محاكاة مجلس النواب المصري ، وعلى نفس النهج انطلق موازياً له أول نموذج محاكاة للحكومة المصرية (نموذج محاكاة مجلس الوزراء)، حيث باتت نماذج محاكاة الحياة السياسية منصة مثالية تجمع أعدادًا كبيرة من النشء الشباب المتحمس لخدمة وطنه والارتقاء في واقعه وصناعة مستقبله،تمنحهم خبرات حياتية جديدة وتعد متنفسًا لطرح أفكارهم، وآرائهم والتعود على إدارة المناقشات والحوار.

وثمن وزير الشباب والرياضة:" علي دور المشاركين في النموذج لبحث وطرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية بثقة ومهارة وإبداع، وتقديم الحلول الناجحة لها، إضافة إلي إشراكهم في العمل المجتمعي بشكل مؤثر، وهو ما يعد استثماراً في البشر لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في الاستثمار في الشباب عن طريق البرامج التدريبية التي تؤهلهم للمشاركة السياسية.

من جانبه قال نائب وزير التربية والتعليم إن الجهود المشتركة مع وزارة الرياضة، العمل علي بناء كوادر وأجيال تواكب الفكر الاستراتيجي للدولة المصرية، نحو خطوات وآليات مدروسة بتضافر جهود مؤسسات الدولة.

وأعربت مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إعتزازها لما قدمه المشاركون بتقديم محتوي سريع وتدفق مهارات العلم والثقافة والقدرة علي الاقناع بالنموذج.

بدأت فاعليات الجلسة بتقديم عرض فيلم تسجيلي يوثق مراحل ووقائع النموذج الذي يعد الأول من نوعه ، وقد استغرق العمل على تنفيذ النموذج ما يقرب من عام تم خلالهما اختيار وتدريب الطلائع ، وتنوعت التدريبات بين جلسات تثقيفية و15 ورشة عمل على الحقائب الوزارية المختلفة و تدريبات تنمية المهارات الحياتية كمهارة العرض ومهارة الإلقاء ومهارة التقديم ومهارة الإقناع ومهارة التحدث أمام الجمهور، من خلال خبراء من مجلس الوزراء واستشاريى التدريب وأساتذة العلوم السياسية وباحثيها.

واستهدف النموذج تدريب ممثلي النموذج على محاكاة الوزارات حيث تم الخروج بمقترحات لتطوير المجلس في إطار خُطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دراسة أبرز القضايا التي تم طرحها بهدف وضع مقترحات قابلة للتنفيذ لتطوير عمل الوزارات.

ناقش المشاركون في نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري طبيعة الوزارات في مصر ومهامها والقوانين التي يتم إصدارها، وميزانية الدولة، ورؤية مصر 2030، كما تم عرض دراسة عن الوضع القائم في مصر، هذا إلي جانب قيام النموذج بطرح خطط وأفكار ورؤى مستقبلية يمكن تحقيقها في إطار خطة التنمية المستدامة في مصر

واستعراضت رحمه الحنفي، ممثل رئيس مجلس الوزراء، لملخص سريع لخُطة 10 وزارات داخل نموذج المحاكاة ، تقديم ممثلي النموذج لمقترحاتهم ،حيث قدم "محمود أحمد" _ممثل وزير السياحة والآثار ، إقتراحًا ينص علي زيادة عدد المراكز الحديثة التي تساعد في الترويج للحرف المصرية القديمة

وقدمت علياء نصر، ممثل وزير الصحة والسكان، إقتراحًا حول تخصيص قسم مجهز علي أعلي مستوى في كافة المستشفيات لذوي الهمم مع توفير متابعة الكترونية لهم.

وتضمن اقتراح هبة بهحت، ممثل وزيرة البيئة حول استبدال الطوب الأحمر بالطوب المصنع من الرمال لأنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتكون صديقة للبيئة.

كما قدم أحمد لطفي، ممثل وزير الري والموارد المائية العمل علي تكوين صورة ذهنية الهدف منها حث المواطن علي أهمية ترشيد استهلاك المياه ،اقتراح قانون يعاقب كل من يثبت انه تسبب في اهدار المياه .

وتناول اقتراح علي طاووس، ممثل وزير التربية والتعليم بزيادة عدد المدارس التطبيقية التكنولوجيا لسد احتياجات سوق العمل الحقيقية.

واقترح ابراهيم الحوفي، ممثل وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل علي تطبيق نظام الصرف الموزع مع الوزارات المعنية لفصل المواد العضوية عن الماء للأستفادة منها في مختلف الصناعات.

وقدم محمود سعد، ممثل وزير الشباب والرياضة اقتراحًا حول تقديم طلب لاستضافة المناسبات الرياضية الكبري القادمة والتي تتضمن كأس العالم للأندية 2028 وكأس العالم للمنتخبات 2030 واستضافة الأولمبياد 2032، المشاركة في تطوير قري الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تناولت كل من تسنيم كريم وشروق أحمد، ممثلي المسئول التنفيذي للمبادرة القومية “حياة كريمة”، بالتنسيق والعمل علي اتاحة الفرصة للعمل المشترك بين المبادرة والملفات المقترحة حديثا من خلال السادة الوزراء .

قدمت شهد إيهاب، ممثل وزيرة التضامن اقتراحًا بعمل منصة الكترونية لمشروع ديارنا حتى تتمكن الحرف اليدوية من عرض منتجاتها علي المنصة للمساعدة في رفع مستوي معيشتهم.

كما اقترح طارق الحوفي، ممثل وزير النقل والمحاكاة، بضرورة العمل علي إنشاء مطبات صناعية في المحافظات الأكثر ازدحاما يكون الهدف منها توليد الطاقة.

وتقدم معاذ محمد، ممثل رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، بالعمل علي وضع استراتيجية إعلامية للدولة المصرية هدفها إحياء الوجدان المصري القائم علي التاريخ والقيم والمبادئ.

وتقدم المشاركون في نموذج المحاكاة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ورعايته للنشء والشباب المصري، والذي كان له عظيم الأثر في تمكين الشباب وإبراز قدراتهم المتميزة في مختلف المجالات.

وأرسل المشاركون برقية تهنئة للرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، وجاء نص البرقية: "يطيب لنا أن نرسل لكم بأسمى مشاعر الإعزاز والتقدير بمناسبة ذكرى يوم الشهيد متمنياً لسيادتكم و للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكل قادة وضباط و جنود جيشنا المصري مزيد من البطولات والانتصارات وأن يحفظ الله مصرنا الغالية آمنًة مطمئنًة ويسدد خطى قائدها وجيشها وشعبها.