نجاح 3 جراحات دقيقة لاستئصال أورام سرطانية ضمن منظومة التأمين الصحي ببورسعيد

الرعاية الصحية: نجاح جراحات دقيقة لمرضي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح عددٍ من الجراحات الدقيقة لمرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

فقد تمكن الفريق الطبي بالتأمين الصحي الشامل، من إنقاذ شاب تم تشخيصه بورم سرطاني متقدم بالكلى اليسرى مع وجود جلطة بالوريد الكلوي، حيث تم عمل استكشاف بالمنظار الجراحي واستئصال للكلية اليسرى و الغدد الليمفاوية المصاحبة، و التحكم في الجلطة عن طريق دباسات الأوعية و خروج المريض بأحسن حال.

كما تمكن أطباء هيئة الرعاية الصحية من إنقاذ مريضة في العقد السادس من عمرها تم تشخيصها بورم سرطاني بالمستقيم تلقت العلاج الكيماوي و الإشعاعي و تم مناظرة الحالة، وعمل استئصال للورم عن طريق المنظار الجراحي وعمل وصلات معوية عن طريق الدباسات الجراحية.

وأنقذ أطباء التأمين الصحي الشامل، مريض بورم سرطاني بالكلى اليمنى، وأجريت له عملية جراحية دقيقة عن طريق المنظار الجراحي، وخرج المريض في اليوم التالي بعد استقرار حالته الصحية.

وتمت العمليات داخل غرف مستشفي المبرة ببورسعيد بايدي الدكتور أيمن أبو شميلة استشاري ورئيس قسم جراحة الأورام والمناظير معهد أورام دمنهور، والدكتور محمود عمار أخصائي جراحة الأورام مستشفي التضامن، والدكتور محمد مطر أخصائي الجراحة العامة بمستشفى التضامن، ومشاركة فريق التخدير، المكون من الدكتور أحمد خميس أستاذ التخدير جامعة عين شمس وبمستشفى التضامن بورسعيد، والدكتور إسلام جمال اخصائي تخدير بمستشفى التضامن، وعماد كمال فني تخدير بمستشفى التضامن، وحسن سيف الدين فني تخدير بمستشفى التضامن، وفريق التمريض

شيماء العربي، إسراء موسى، وأيه السيد.

وأعلنت الهيئة عن نجاح عملية جراحية لحالة مرضية تبلغ من العمر 65 عام، في مستشفى السلام بورسعيد باستخدام المنظار الجراحي، بعد أن تبين من تشخيص الحالة إصابتها بأورام سرطانية متعددة في القولون.

وضم الفريق الطبي كلا من: الدكتور ابراهيم عبد الحليم - استشاري جراحة المناظير والأورام والجهاز الهضمي، والدكتورطارق عفيفي - استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة،و الدكتور محمد صلاح - اخصائي الجراحة العامة،والدكتوراحمد مصطفى - أخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمد الغندور - أخصائي الجراحة العامة