شادية.. هكذا جمعت بين زوجين بعد أن رمى عليها يمين الطلاق

تحدثت الفنانة شادية عن موقف خاص بعيد ميلادها كادت بسببه أن تتفرق أسرة كاملة، وذلك في حوار أجرته معها مجلة الكواكب والحدث كما روته الفنانة تقول فيه: "هناك موقف أذكره أنني أردت أن أحتفل بعيد ميلادي في أحد الأماكن العامة، واتفقت بالفعل مع صاحب ملهى على إعداد مائدة بعدد الدعوات ووجهت الدعوة إلى فريق من أصدقائي".

وأكملت شادية:"وحين أبلغت والدي عارض فكرة إقامة احتفال مثل هذا في ملهى عام، وأصر على أن يقام الاحتفال في المنزل، وأمام إصراره قمت بالاتصال بصاحب اللهى وألغيت الاحتفال عنده، واتصلت كذلك بالمدعوات من صديقاتي وأرشدتهن إلى المكان الجديد وهو بيتي".

وتكمل: "وفي مساء يوم الاحتفال تذكرت إحدى المدعوات التي لم يبلغها قرار العدول عن إقامة مكان الحفل فذهبت إلى بيتها لأبلغها بتغيير الأمر، وإذا بي أجد مأتمًا في منزل صديقتي، وذلك أن زوجها عارض تمامًا أن تذهب زوجته التي هي صديقتي إلى حفل في مكان عام، واشتد الخلاف بين الزوجين وكان أن ألقى الزوج عليها يمين الطلاق لو أنها صممت على رأيها وشهدت الحفل في مكان عام".

وتواصل: "حين عرفت القصة بالكامل وما جرى بينهما قلت للزوجة :"اطمئني"، وأبلغت الزوج أنه لن يحنث بيمينه وأبلغتهما بما حدث من أبي وقراره بعدم إقامة الحفل في ملهى عام، وأنني استمعت لرأيه وأقمت الحفل في بيتي، وليس في مكان عام، واصطحبت الزوجين إلى الحفل، وهم سعيدان لزوال شبح الخلاف الذي كاد أن يؤدي إلى فراق بينهما".

أما عن فاطمة كمال شاكر، وهذا هو اسم شادية الحقيقي، فقد ولدت في التاسع من فبراير 1931 لأم مصرية من أصول تركية وأب مصري يعمل مهندسًا زراعيًا في ضياع الملك.

وسبقتها شقيقتها عفاف إلى عالم الفن قبل أن تحترف الأخت الصغرى، هي الأخرى، الغناء والتمثيل 1947، وطوال مشوارها الفني، قدمت شادية مئة وسبعة عشر فيلمًا من أشهرها "معبودة الجماهير" مع عبد الحليم حافظ ونحو خمسمئة عمل غنائي من أشهرها "يا حبيبتي يا مصر" ومسرحية واحدة.