نشرة الحوادث: كشف ملابسات فيديو إشهار سلاح أبيض في مشادة ببورسعيد

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات المهمة على مدار اليوم والتي حازت على اهتمام الكثير من القراء.

يقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطيات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو إشهار سلاح أبيض خلال مشادة ببورسعيد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ضبط مريض نفسى متهم بقتل شقيقته والشروع فى قتل ابنتها بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مريض نفسي لاتهامه بقتل شقيقته والشروع في قتل ابنتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

https://www.dostor.org/3737002

إصابة 11 طالبًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

أصيب 11 طالبًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائقها على الطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم شمال مدخل قرية الشيخ فضل بالمنيا.

https://www.dostor.org/3736956

مصرع عنصر إجرامى وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بأسوان

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية

https://www.dostor.org/3736783

«الداخلية» تكرم عددًا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة

كرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس السيسى على منحها لهم.

https://www.dostor.org/3736789

إحالة أوراق 5 متهمين بقتل طفلين والشروع فى قتل 5 آخرين للمفتى

أحالت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، أوراق 5 متهمين من بينهم سيدة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم

https://www.dostor.org/3737088

المشدد 15 عامًا لـ16 متهمًا باستعراض القوة والسرقة بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة 16 متهمًا باستعراض قوة وسرقة وخطف ومسدس صوت وذخائر بمنشأة ناصر بالسجن المشدد 15 عامًا.

https://www.dostor.org/3737146