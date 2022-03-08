الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح مؤتمر "المرأة المعيلة فى الجمهورية الجديدة"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

 

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات مؤتمر "المرأة المعيلة فى الجمهورية الجديدة" الذى أقيم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، وبتنظيم كتلة "ستات وشباب أد التحدى".

حضر المؤتمر النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، رئيس كتلة ستات وشباب أد التحدى، والوزير المفوض محمد خير رئيس الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية،  وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، وجاكلين ممدوح نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى، وعادل عمران مستشار وزيرة الهجرة، وإيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

وافتتحت النائبة مايسة عطوة فعاليات مؤتمر المرأة المعيلة، موجهةً الشكر والتقدير لكل السادة ضيوف المؤتمر فى مقدمتهم وزير الشباب والرياضة على رعايته الكريمة للمؤتمر.

أوضحت أن كتلة "ستات وشباب أد التحدى" تقدم اليوم  ٣٠ هدية لـ ٣٠ مرأة معيلة مشاركات فى فعاليات المؤتمر  فى ضوء الدعم والرعاية الذى تقدمه الكتلة للمرأة المصرية بشكل عام والمرأة المعيلة على وجه الخصوص.

فيما قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: "نشارك مع كتلة  نساء  وشباب أد التحدى فى استضافة  فعالياتهم فى المنشآت الشبابية والرياضية، وتقديم ما يُطلب من خدمات للمرأة المعيلة فى إطار العطاء والتكافل الاجتماعى".

أكد الوزير أن نساء مصر يدعمن الوطن فى مواجهة كل التحديات، لافتًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى للمرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها حجر الزاوية فى الأسرة المصرية، وبناء المجتمع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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