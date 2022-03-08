مخطط زيادة الصادرات لإفريقيا وجذب استثمارات إماراتية.. حصاد «التخطيط» اليوم

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة التي عقدها مركز التجارة الدولي تحت عنوان "تحويل التكامل التجارى فى إفريقيا إلى واقع"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن الفترة الأولى من عام 2020 شهدت تفشي جائحة كورونا في الوقت الذي وقعت فيه الدول الأفريقية إحدى أكبر الاتفاقيات التجارية في العالم خلال القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي، والتي شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).



https://www.dostor.org/3736270



استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك.



https://www.dostor.org/3736631

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" والذي سبق أن أتاحته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وتم إعداده بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



https://www.dostor.org/3736643



استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، النهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات، إلى جانب ضمان إدماج احتياجات المرأة في البرامج والمشروعات ضمن الخطط السنوية للجهات التنفيذية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.



https://www.dostor.org/3736647



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.1%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021.

https://www.dostor.org/3736639

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان المصريين بالداخل بلغ (103 ملايين نسمة) في نهاية فبراير 2022، حيث مثلت الإناث منهم 48.5 مليون نسمة، وذلك وفقًا لتقديرات السكان في 2 /2022، وبلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكور لكل 100 أنثى).



https://www.dostor.org/3736664