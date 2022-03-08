الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برنامج الدوم: انطلاق التصويت للمتسابقين في مرحلة المفتاح الذهبي

متسابقو برنامج الدوم
متسابقو برنامج الدوم

انطلق التصويت للمتسابقين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج الإذاعية الدوم ضمن مرحلة المفتاح الذهبي السبت الماضي من أجل تصفية المشتركين للمرحلة النهائية من البرنامج.

وأصبح التصويت متاحا للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل ١٠ مشتركين التي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وهم من فئة الغناء يمنى حسن رقم ١١٦ من الإسكندرية، رحمة ضاحي رقم ١١٧ من  القاهرة وفارس مصطفى رقم ١٢٠ الأقصر، كروان رقم ١١٩ من القاهرة.

وفي فئة التمثيل نادين خالد رقم ٢١٦ من القاهرة، وآية زيد رقم ٢١٨ من محافظة الإسكندرية ومادونا رقم ٢١٩ هاني من محافظة أسيوط، مريم مصطفى رقم ٢٢٠ من القاهرة ويوسف الجبروني رقم ٢١٧ من بورسعيد.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

شارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.        

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من ٢١ لـ٢ ٨ عامًا من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

كانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

لميس الحديدى الشركة المتحدة عضو لجنة تحكيم مروان حامد شركة المتحدة المخرج تامر محسن الشركة المتحدة للخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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