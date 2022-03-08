الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شاهد.. مهاجم بروسيا دورتموند يستمع لأغنية «تملى معاك» للهضبة

عمرو دياب
عمرو دياب

ظهر اللاعب النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في فيديو جديد شاركه مع جمهوره عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram وهو يستمع لأغنية للنجم عمرو دياب.

ونشرت صفحة Amr Diabs Lovers عبر Facebook فيديو ظهر فيه هالاند داخل سيارته يستمع لموسيقى أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب والتي صدرت في ألبوم حمل الاسم ذاته عام 2000.

وبدى هالاند مستمتعًا بموسيقى الأغنية.

على جانب آخر، كان عمرو دياب قد أعلن مؤخرًا عن تعاونه مع تطبيق أنغامي في خطوة جديدة بحيث سيتيح التطبيق أعمال عمرو دياب الفنية التي أنتجتها شركة "ناي" وستنتجها مستقبلًا حصريًا ومجانًا عبر التطبيق.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الإمارات بساحة الاتحاد أرينا يوم 3 مايو القادم.

https://fb.watch/bDldDyVCfu/

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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