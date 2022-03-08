الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لـ3 متهمين بالاعتداء على أحد الأشخاص ببولاق

متهمين
متهمين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 3 متهمين بالاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، بالسجن 5 سنوات فى القضية التى حملت الرقم 3617 لسنة 2021 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 2064 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أن المتهمين "م.م"، هارب، و"ع.م" "محبوس"، و "أ م" "هارب"، في 31 يناير 2021 ضربوا المجني عليه "ع.ا"  مع سبق الإصرار بأن خططوا لضربه بالأسلحة البيضاء - سنج"، وذهبوا إليه في الزمان والمكان الذي أيقنوا مسبقًا أنه متواجد به، وأقدم الأول على ضربه بالسنجة، والتي استقرت بيده اليسرى، ولحق به الثاني وسدد له ضربة بسلاحه في يده اليسرى أيضًا، فأحدثوا إصابته التي تسببت له في عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، حال تواجد المتهم الثالث في مسرح الجريمة لمساعدتهم.

محكمة جنايات الجيزة 3 متهمين الضرب أسلحة بيضاء السجن 5 سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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