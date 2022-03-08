الرئيس الأوكرانى: «سنقاتل حتى النهاية» بحرًا وجوًا وفى الغابات والحقول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، "سنقاتل حتى النهاية".

تحدث الرئيس الأوكراني وإلى جانبه العلم الأوكراني عبر الفيديو خلال مداخلة غير مسبوقة تهدف إلى الحصول على مزيد من الدعم لبلاده بعد الغزو الروسي، وسط تصفيق حار من قبل النواب البريطانيين.

وزيلينسكي أول مسئول أجنبي يتوجّه إلى البرلمان البريطاني عبر الفيديو.

وقال: إنه منذ اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا، أي 24 فبراير، "لم نَنَم. قاتلنا من أجل بلدنا، من خلال جيشنا".

وأضاف: "لن نستسلم ولن نخسر"، وتابع "سنقاتل حتى النهاية، بحرًا وجوًا. سنواصل القتال من أجل أرضنا مهما كلّف الأمر، في الغابات، في الحقول، على الشواطئ، في الشوارع".

ويشبه خطابه خطاب رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل أمام مجلس العموم البريطاني في يونيو 1940 بعد أن أُرغمت القوات البريطانية على الانسحاب من فرنسا في مواجهة هجوم نازي ألماني.

وتحدّث زيلينسكي بعد وقت قصير من إعلان الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ.

وفي الإطار نفسه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء بفرض حظر على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الروسيين.

وأضاف كوارتنغ "سيمنح هذا الانتقال السوق والشركات وسلسلة التوريد ما يكفي من الوقت لاستبدال الواردات الروسية التي تمثل 8% من الطلب البريطاني".

وأكد أن "المملكة المتحدة منتج رئيسي للنفط والمنتجات النفطية ونملك كذلك مخزونًا كبيرًا منها. وعلاوة على روسيا، تأتي غالبية وارداتنا من شركاء موثوقين مثل الولايات المتحدة وهولندا ودول الخليج".

ولفت الوزير إلى أن سوق النفط قد "بدأت بالفعل في نبذ النفط الروسي، حيث لا يوجد مشترٍ لحوالي 70% منه وأن المملكة المتحدة لا تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي الذي يمثل 4% فقط من إمدادات البلاد.

واختتم قائلًا: "إنني أدرس الخيارات لوضع حد أيضًا" لهذه الواردات.