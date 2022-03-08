«ميتا»: مقرنا الجديد بدبى يؤكد التزامنا نحو ملايين المستخدمين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قالت مديرة العمليات في "ميتا" شيرل ساندبرج إن "من خلال مقرنا الإقليمي الجديد، التزامنا تجاه ملايين الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا للتعبير عن أنفسهم، والتواصل مع أحبائهم ومجتمعاتهم، وإطلاق أعمالهم التجارية وتنميتها.

وأضافت شيريل ساندبرج - خلال افتتاح مقر الشركة الجديد في دبي - "سيلعب الموهوبون والمبدعون في جميع أنحاء المنطقة دورًا محوريًا أساسيًا للمساعدة على بناء عالم "الميتافيرس" الذي يدشن فصلاً جديدًا من مسيرة شركتنا.. وقد اخترنا أن يكون افتتاح مقرنا الجديد في الثامن من مارس، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك في إشارة واضحة لالتزامنا المستمر بتمكين المرأة في دبي وحول العالم".

وتتمتع شركة "ميتا" على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعلاقات شراكة استراتيجية مع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على مختلف القطاعات، وقد منحت الشركة مساعدات لأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مقرها دبي، ضمن استجابتها لتبعات جائحة كورونا، كما أطلقت مركزًا للتدريب وتوفير موارد الأعمال، لمساعدة الأعمال التجارية على تحقيق النمو من خلال برنامج "ميتا بوست".

ومن جانبها قالت ديريا ماتراس، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى "ميتا": "نحن في "ميتا" سعداء بالعمل الذي قمنا به وما زلنا نقوم به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدءًا من إطلاق حملة "حِب المحلي"، وشراكتنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة SheCreates، التي وفرت منصة لتسليط الضوء على العديد من النماذج النسائية الرائعة. وسنواصل عملنا الذي نستهدف منه إحداث تأثير إيجابي كبير وواسع النطاق. وما كان ذلك ليتحقق من دون الدعم الكبير الذي حظينا به من شركائنا، وهو ما يجعل من هذا اليوم مناسبة خاصة ومهمة لتاريخنا في المنطقة. وإنه لأمر مشجع للغاية أن نرى التزام دولة الإمارات بتأسيس قواعد راسخة لهذه الثقافة التي تحفز على الابتكار والإبداع والازدهار".

من جانبه، قال فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "ميتا" "أود أن أعرب عن تقديري للدعم المستمر من دولة الإمارات، التي تبرز دائمًا كرائدة في مجال الابتكار والقدرة المتميزة على تحقيق النمو، وعلى الرغم من التوسع التي تشهده منصاتنا إلا أن تركيزنا منصب على المزايا والفوائد التي توفرها للمستخدمين، والتي ما زلنا نرى انعكاساتها الإيجابية التي ساعدت الكثيرين على تخطي تبعات الجائحة التي شكلت تحديات غير مسبوقة. إلا أن منصاتنا، نجحت في مساعدة المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة على التعبير عن تآزرهم وتعاونهم لبعضهم البعض، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى عملائهم على أوسع نطاق ممكن. وكذلك مساعدة غرف الأخبار على العمل في عالم أكثر رقمنة، وتوفير منصة يمكنهم من خلالها الاستماع إلى آراء الناس. وما زالت تلك النتائج تحفزنا وتشجعنا".

وتعد المجتمعات جزءًا لا يتجزأ من ثقافة "ميتا" في المنطقة، في ضوء الرؤية والقيم الأساسية المشتركة التي تسهم في إنشاء مجتمعات مزدهرة تساعد على ترسيخ وجود "ميتا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما على الصعيد العالمي، فيوجد اليوم، أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون بنشاط منصات فيسبوك وانستجرام وواتسآب ومسنجر شهريًا، من بينهم، 2,91 مليار شخص يستخدمون منصة فيسبوك وحدها كل شهر، وأكثر من 2,81 مليار شخص في المتوسط يستخدمون واحدة على الأقل من خدمات "ميتا" كل يوم.