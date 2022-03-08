النجم اللبنانى رامى عياش لـ«الدستور»: أغنية «أنت لي» تجربة جريئة ومختلفة.. وطرح الكليب بالأبيض والأسود أضاف للأغنية

حقق النجم اللبنانى رامى عياش ردود أفعال قوية بآخر أعماله الغنائية التى طرحها مؤخرًا بعنوان «أنت لى» على طريقة الفيديو كليب، والتقت «الدستور» المطرب رامى عياش فى حوار خاص تحدث خلاله عن كواليس أغنيته الأخيرة وتفاصيل مسلسله الدرامى الجديد «العين بالعين» وتعاونه مع النجمة سيرين عبدالنور بجانب تعليقه على الوضع السياسى فى لبنان خلال الفترة الحالية وتفاصيل خططه ومشروعاته المقبلة.

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■ أغنية «أنت لى» لون جديد ومختلف.. كيف ترى هذه التجربة؟

- أغنية «أنت لى» تجربة جريئة ومختلفة ودائمًا أعشق هذه التجارب الفنية التى بها جرأة واختلاف، وهى من كلمات على المولى، والملحن محمود عيد، وسعيد جدًا بنجاح الأغنية وأهديها لكل شخص يريد أن يقدم رسالة لحبيبته.

■ ماذا عن فكرة الفيديو كليب والتصوير باللون الأبيض والأسود؟

- الأغنية فكرة المخرجة المتميزة إنجى جمال وهى فكرة مميزة للغاية؛ فهى التى اقترحت أن تكون فكرة التصوير بالأبيض والأسود، ووجدت أن الفكرة جديدة ومناسبة لمعنى الكلمات وانطباع اللحن وخرجت بهذا الشكل المميز الذى أعجب الجمهور.

■ كيف ترى التعاون مع جيل الشباب من شعراء وملحنين وموزعين؟

- أؤمن دائمًا بإعطاء الفرص لكل المواهب الجديدة، فهناك العديد من المواهب الصاعدة فى عالمنا العربى التى تحتاج فقط إلى الفرصة كى تظهر وتثبت وجودها على الساحة، لذلك أجد أنه من المنطقى أن نقف بجوار هذه المواهب ولا ندعها تضيع دون أن نساعدها ونوجهها إلى الطريق السليم، هذا واجبنا ورسالتنا التى من المفترض ألا نتراجع عنها، وإذا احتضن كل فنان مؤلفًا أو ملحنًا شابًَا ستتغير خارطة الغناء العربى نحو الأفضل، وهذا تحديدًا ما أقوم به، فما يهمنى هو الكلمات والألحان التى تدخل قلوب المستمعين دون استئذان.

■ كيف ترى تطور الموسيقى والكلمات فى الفترة الحالية؟

- تطور الموسيقى فى الفترة الحالية ما هو إلا مجرد مجهود فردى من بعض القائمين على صناعة الموسيقى للأسف وليس رؤية مجتمع كامل، فقد أصبح الأمر ضيقًا جدًا، فهناك من يجتهد ليقدم شكلًا جديدًا، ومن الجائز أن يواجه صعوبات قد تمنعه من تحقيق النجاح وقد ينجح مع مثابرته وإصراره على تأكيد وجهة نظره، ولكن الأمر قد يطول وبالطبع سيختلف الوضع لو كان التطور هو رؤية مجتمع كامل يبحث عن التجديد والتحديث وله رؤية مستقبلية يسعى إلى تنفيذها.

■ هل هناك ألبوم غنائى كامل خلال الفترة المقبلة، أم اتجهت لطرح الأغانى «السنجل» فقط؟

- نحن مع الشركة المنتجة لأعمالى الغنائية توصلنا إلى أن طرح الأغنيات «السنجل» كل فترة هو الأفضل فى الوقت الحالى، خاصة أن الأغنيات «السنجل» تجعل المطرب دائم التواصل مع جمهوره طوال أشهر العام من خلال طرحه أغنية كل فترة بجدول زمنى محدد وتصوير الأغنية ما يتيح العمل على تسويقها بشكل جيد وظهور كل أغنية وانتشارها على حدة بشكل ثبتت صحته أكثر من فكرة طرح الألبومات كاملة دفعة واحدة.

■ هل سنراك فى أغنية ديو قريبًا مع أحد المطربين؟

- بالفعل أعمل الفترة الحالية على تحضير أغنية جديدة أتعاون فيها مع أحد المطربين، ونعمل حاليًا على الوصول إلى رؤية جديدة ومختلفة لتكون مفاجأة هذا العام، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بها خلال الفترة القليلة المقبلة.

■ ماذا عن التمثيل وآخر تطورات مسلسل «العين بالعين»؟

- انتهينا الفترة الماضية من التحضيرات الخاصة بالعمل الجديد، ومن المقرر أن نبدأ التصوير خلال الشهر الجارى، وقد بدأت التحضيرات المكثفة منذ فترة بمشاركة النجمة سيرين عبدالنور تحت قيادة المخرجة رندة العلم من أجل تقديم عمل درامى مميز وبه إضافات فنية وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

■ ماذا عن التعاون مع سيرين عبدالنور؟

- النجمة سيرين عبدالنور صديقة قديمة، وعلى المستوى الشخصى أحب التعاون معها، وكنا دائمًا ننتظر مشاركتنا البعض فى عمل فنى وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور العربى عند عرضه.

■ كيف ترى الأعمال الفنية ذات الـ١٥ حلقة؟

- الأعمال الفنية ذات الـ١٥ حلقة رائعة فى هذا الزمن السريع، وأؤيد هذه النوعية من المسلسلات، فهى فكرة عبقرية ومتميزة وتعطى المؤلف والمخرج مساحة من الحرية والإبداع دون الاضطرار لعمل خطوط فرعية كثيرة لملء الأحداث والمماطلة دون هدف واضح.

كما أن هذه النوعية من المسلسلات تسير فى إطار تشويقى مميز يجعل المشاهد يتابع العمل حلقة تلو الأخرى، وهذه الفكرة كانت تطبق منذ زمن طويل، وسعيد بعودتها إلى الدراما من جديد التى ملأت المنصات الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

■ كيف ترى الوضع السياسى فى لبنان فى الوقت الحالى؟

- لم أر وضعًا سياسيًا طوال السنوات الماضية فى لبنان، فلبنان دائمًا بلد سياحى وفنى وليس سياسيًا، والسياسة خربت لبنان على جميع الأصعدة، وأتمنى استقرار هذا البلد وعودته للمسار الصحيح، متمنيًا من الله أن يحفظ جميع بلدان العرب والشعوب العربية.

■ حدثنا عن مؤسستك الخيرية فى لبنان.. ومتى سيتم افتتاحها فى مصر؟

- «جمعية عياش الطفولة» تأسست فى ٢٠٠٩ ولدينا ما يقارب ٢٠٠٠ طفل فى لبنان يتعلمون مجانًا وبالعمل الدءوب والإصرار والسهر والتعب وصلنا إلى مرادنا، وما زال أمامنا الكثير وأتابعها بنفسى وأستطيع الموازنة بين عملى والإشراف على المؤسسة، وأخصص لها فترة فى اليوم للإشراف عليها وهى فترة ما قبل الظهر وأملنا الآتى فتح مقر فى بلدى الثانى مصر إن شاء الله قريبًا.

■ ما الرسالة التى تسعى لتحقيقها خلال مسيرتك الغنائية؟

- رسالتى الفنية فى الحقيقة لا أريدها أن تكون غنائية فقط، بل أسعى إلى أن تكون اجتماعية وإنسانية أيضًا، فالشخص الذى ليست لديه رسالة ولا رؤية مُعرض لهزات اجتماعية واضطرابات نفسية، وأتمنى تحقيق النجاح على جميع الأصعدة.

■ ماذا عن خريطة أعمالك الغنائية الفترة المقبلة؟

- أعمل الفترة الحالية على تحضير عدد من الأغنيات وتسجيلها تمهيدًا لطرحها على مدار العام بشكل متتالٍ، وأحرص على أن تكون الأغنيات متنوعة لإرضاء جميع أذواق الجمهور المصرى والعربى، بجانب التحضير للأغنية الديو كما ذكرت من قبل.