الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته «خنقًا» بالزقازيق لـ7 مايو المقبل

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق محاكمة المتهم  بقتل زوجته خنقًا والتخلص من جثتها بترعة فى ديرب نجم لـ7 مايو المقبل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة بمياه ترعة بدائرة مركز ديرب نجم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة متزوجة تدعى"ع" 23 ربة منزل مقيمة قرية قرموط صهبرة دائرة مركز ديرب نجم، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة ، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط البحث الجنائى بالمديرية وبالتنسيق مع الأمن العام، وفي البداية تظاهر الزوج "إ" 27 سنة،  بالحزن الشديد على زوجته والبكاء المستمر، لكن من خلال فحص كاميرات المراقبة، تم الاشتباه به  وباصطحابه إلى ديوان المركز للتحقيق معه أنكر فى بداية الأمر وبتضييق الخناق عليه انهار واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان المصوغات الذهبية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

تم التحفظ على المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق محاكمة المتهم قتل زوجته 7 مايو المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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