الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: لا نسعى للصراع مع روسيا.. ومسؤوليتنا الحفاظ على الأمن

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج مجددا أن الناتو حلف دفاعي، لا يسعى للصراع مع روسيا؛ مشددا على أن مسؤولية الحلف المطلقة هي الحفاظ على أمن مليار مواطن.

وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة لاتفيا وكندا وإسبانيا في قاعدة "أدازي" العسكرية بلاتفيا اليوم الثلاثاء- "هذا يعني أنه يجب أن نفعل كل ما هو ممكن لمنع الصراع من الانتشار لما وراء أوكرانيا."

وأكد الأمين العام أن تواجد الحلف في لاتفيا يعطي رسالة لا لبس فيها بالوحدة، واصفا الالتزام بالمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي بأنه التزام "مطلق" .. مشددا على أن الحلف سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم.

وأضاف ستولتنبرج "أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخف بشدة بأوكرانيا واستهان بقوة ووحدة حلف شمال الأطلسي وأصدقاء وشركاء الناتو حول العالم".

وتابع: "لقد فرضنا تكاليف غير مسبوقة على روسيا وعززنا من دعمنا لأوكرانيا لمساعدتها في إعلاء حقها في الدفاع عن نفسها، وطبقنا تعزيزات تاريخية على الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي مع الآف الجنود الإضافيين، لتعزيز الجهة الشرقية لتحالفنا، من بينها هنا في لاتفيا."

ورحب أمين عام الناتو بقيام بعض الحلفاء مثل كندا وإسبانيا والولايات المتحدة بنشر مئات الجنود الإضافيين للتواجد متعدد الجنسيات للحلف في قاعدة "أدازي" العسكرية بلاتفيا.

وقد شدد ستولتنبرج على الحاجة لإقامة "ممرات إنسانية حقيقية" في أوكرانيا يتم احترامها بشكل كامل.

وقال ستولتنبرج - في مستهل كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لاتفيا إغيلس ليفيتس بالعاصمة ريجا اليوم الثلاثاء- إن "الشعب الأوكراني وقواته المسلحة ألهموا العالم بشجاعتهم، لكن التأثير الإنساني مدمر حيث أن الكثير من المدنيين قتلوا أو جرحوا، كما فر 2 مليون شخص من أوكرانيا"، واصفا الوضع بأنه "أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "أن هناك تقاريرا موثوقة تفيد بتعرض مدنيين أوكرانيين للقصف أثناء محاولتهم الإجلاء"، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين يعد "جريمة حرب وأمرا غير مقبول على الإطلاق" على حد وصفه.

أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو روسيا أوكرانيا الرئيس الروسي بوتين

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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