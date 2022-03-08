الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الشركة المتحدة للتبغ تحصل على حق رخصة السجائر الجديدة

شركة المتحدة للتبغ
شركة المتحدة للتبغ

كشف مصدر في اللجنة الخاصة بإسناد رخصة السجائر الجديدة، أنه تم إسنادها للشركة المتحدة للتبغ، حيث يعد العرض الوحيد المقدم للحصول على الرخصة التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد انسحاب 3 شركات أخرى كانت متقدمة للمزايدة التي أطلقتها هيئة التنمية الصناعية.

وكان 4 شركات متقدمة للحصول على الرخصة الجديدة بعد انتهاء طرح الشروط من قبل هيئة التنمية الصناعية، وهي الشركة المتحدة للتبغ، وبريتش أمريكان توباكو، وأدخنة النخلة، والمنصور الدولية للتوزيع من رخصة السجائر الجديدة.

وأشار المصدر إلى أنه تمت مطابقة الشروط من قبل هيئة التنمية الصناعية بما يناسب السوق المحلي، فيما استمرت للنهاية حتى أصبحت الشركة المتحدة للتبغ هي الوحيدة التي تقدمت؛ للحصول على الرخصة بعد اعتراض الشركات الثلاث على الشروط .

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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