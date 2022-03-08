الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن النفط الروسي

الذهب
الذهب

واصل الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعه الحاد نحو أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن التقليدي وسط مخاوف متزايدة بشأن استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الحظر على قطاع النفط الروسي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 3.3٪ بمقدار 70 دولارا، ليتداول عند مستوى 2066 دولارا للأوقية، ليقترب من جديد إلى الذروة التي بلغها عند 2072.50 دولار للأوقية، والتي لامسها في أغسطس 2020.

وفي غضون ذلك، أبقت المخاوف بشأن نقص إمدادات البلاديوم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، أكبر منتج للمعدن، سعره بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأوضحت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن ارتفاع أسعار النفط والعملية العسكرية الروسية الأوكرانية تسببت في تراجع الرغبة في الأصول ذات المخاطر العالية.

تعد سبائك المعدن النفيس، التي ارتفعت قرابة 13٪ هذا العام مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم.

وارتفع البلاديوم بنسبة 3.1٪ إلى 3088.89 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولار أمس الاثنين، مُسجلًا ارتفاعًا بأكثر من 60٪ هذا العام.

وقفز البلاتين 4.8٪ إلى 1176.78 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 4.5٪ إلى 26.82 دولار.

خلال الأسبوع الماضي، تأرجحت أسعار الذهب لاسيما بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، إذ قفزت وتراجعت معدلات الشراء والبيع للمعدن النفيس على المستوى المحلي والعالمي، بعد اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية والتهديد بالنووي.

الخميس،  سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرا بعد الانهيار الذي أصابها الأربعاء، وجاء ارتفاع الذهب بسبب اتجاه المتداولين لشرائه كملاذ آمن عقب تهديد روسيا بإستعدادها للدخول في مواجهة مباشرة مع حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية مما يزيد من رقعة الحرب وتزايد المخاوف لتحولها إلى حرب عالمية ثالثة.

الذهب العملية العسكرية الروسية النفط قطاع النفط الروسي سعر الذهب الرئيس الامريكي

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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