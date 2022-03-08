العصامى.. قصة نجاح محمود العربى فى تحقيق الثروة والشهرة وخدمة الوطن

قد ينبهر شاب مصرى برجل أعمال أجنبى حقق ثروة كبيرة، ويرى أن هذا هو مقياس النجاح الوحيد، لكنه إن نظر لرموز وطنه، سيجد نجاحات تفوق فكرة جمع المال، فهناك من ولد فقيرًا وبدأ حياته بـ٤٠ قرشًا، ووصلت استثماراته الآن لـ٢٠ مليار جنيه، ووفر فرص عمل لـ٤٠ ألف شاب من بلده، وأصبح برلمانيًا أيضًا.. هذه ليست قصة خيالية، بل بعض مما حققه رجل الأعمال الراحل محمود العربى.

«العربى»، الذى أسس مجموعة «توشيبا العربى» عام ١٩٦٤، رجل أعمال مصرى عصامى، ولد فى أسرة فقيرة، وكان أول قرار له هو اعتبار شرفة بيته منفذًا للبيع، فبحث عن مكان يبيع الألعاب بسعر الجملة، واشترى بعض الألعاب بما ادخره من مصروفه، وباعها وحقق أول ربح فى حياته، وهو ٤٠ قرشًا.

كان يدخر الأرباح البسيطة، ويعطيها لأخيه غير الشقيق، ليشترى له مزيدًا من الألعاب.. وبهذه الطريقة بدأ مسيرته، قبل أن يكبر ويصبح شابًا ويقرر السفر للقاهرة.

فى العاصمة، عمل «العربى» بائعًا فى بعض المتاجر، وزاد دخله إلى ٤ جنيهات، ثم وصل إلى ٢٧ جنيهًا فى الشهر، وبدأ يبحث عن شريك لافتتاح أول متجر خاص فى منطقة الموسكى.. قرر أن يكون صاحب عمل مبكرًا، ولم يستطع أن يكمل حياته موظفًا.

توفى شريكه بعد فترة، فقرر أن يستقل ويفتتح محلًا لبيع الأدوات الكهربائية، وحينها تعرف على بعض اليابانيين الذين يدرسون فى الجامعة الأمريكية، وطلب منهم مساعدته فى استيراد بعض الأجهزة من اليابان، كبداية لتوطين الصناعات الحديثة فى مصر.. واقتنع أصدقاؤه اليابانيون بعد ٦ سنوات من الإلحاح، واستطاع «العربى» أن يثبت كفاءته وقدرته على تحمل المسئولية، وبالفعل استطاع تأسيس أول مصنع له فى بنها.

قال «العربى» فى لقاء: «أحلم بيوم يصبح فيه المصريون مهووسين بالتصنيع مثل اليابانيين»، ويحكى عن أنه بدأ فكرته برأسمال لا يزيد على ٤٠٠٠ جنيه، والآن وصل إلى مليارات، واستطاع تعيين آلاف المصريين، وأصبح يمتلك عددًا كبيرًا من الوكالات، مثل «شارب» و«توشيبا» و«SICO».

وتجدر الإشارة إلى أن إمبراطور اليابان منح وسام الشمس المشرقة، لـ«العربى»، تقديرًا لدوره فى تطوير العلاقات التجارية بين مصر واليابان على مدار ٤ عقود.

وأضاف «العربى»: «هدفى الأساسى هو كسب ثقة العميل، لذا علىّ أن أقدم له أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.. أنا لا أتباهى على العميل، فهو له حقوق، ويجب أن أحافظ على وده»، مشيرًا إلى أن الناس كانوا يرفضون الشراء من صاحب المحل الذى عمل فيه فى الماضى، وكانوا ينتظرونه- هو- ليبيع لهم.

وأوضح «العربى» أنه حرص على جلب أفضل العلامات التجارية العالمية إلى مجموعته، وكان من الضرورى أن توفر «العربى جروب» المواصفات التى تشجع العلامات التجارية العالمية على الشراكة، مثل المخازن والعمالة الماهرة وطرق التسويق المبتكرة.

وكان «العربى» نموذجًا فريدًا، يتمتع بعقلية لا مثيل لها، على الرغم من أنه لم يكمل تعليمه، فقد تعلم القراءة والكتابة فى الكتّاب، وأثبت تقديره للعلم بِحَث جميع الشباب على الاهتمام بالمعرفة.

وأضاف: «كان والدى فقيرًا، كان يزرع ٥ أفدنة أرض بالإيجار، وكل ما استطاع فعله لى، أنه ألحقنى بالكُتّاب وأنا فى عمر الثلاث سنوات، وبدأت فى حفظ القرآن الكريم، وكانت خطوة لمعرفة الحلال من الحرام».

يذكر فى كتابه «سر حياتى»، كيف عبرت مجموعة «العربى» مسافات شاسعة خلال وقت قصير، عبر الجمع بين التقدم العلمى والعمل الجاد، وقال إن هذا المزيج يحقق نتائج رائعة.

وأكد أن الشركة التى لديها موظفون لا يشعرون بالولاء هى مثل البناء دون أساس، موضحًا: «لا يأتى ولاء الموظفين عن طريق الكلام اللفظى والوعود الفارغة، ولكن من خلال منح العمال حقوقهم ومزاياهم الكاملة مع نمو الشركة».