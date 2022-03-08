ارتفاع أسعار الديزل فى أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الديزل (السولار) في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل المخاوف من استمرار تراجع الإمدادات.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التجار مستعدون لدفع ما يصل إلى 142 دولارًا إضافي للطن من أجل الحصول على الوقود خلال الشهر الحالي بدلًا من انتظاره حتى الشهر المقبل.



وأضافت بلومبرج أن هذا السعر الإضافي للحصول الفوري على الوقود هو الأعلى منذ بدء رصد هذه التعاملات في أوائل 2008.



وبحسب بلومبرج، يصل سعر برميل الديزل حاليًا إلى أكثر من 195 دولارًا وهو أعلى سعر له على الإطلاق أيضًا.



يأتي ذلك في حين تتزايد المؤشرات على نقص إمدادات النفط الروسي إلى شركات إنتاج الديزل في أوروبا، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والتي يمكن أن تؤثر إلى إمدادات النفط الخام الروسي الذي يستخدم في إنتاج كل أنواع الوقود بدءًا من البنزين وحتى وقود الطائرات.



من ناحية أخرى، قالت شركة النفط الهولندية البريطانية العملاقة "شل" إنها ستوقف جميع عمليات الشراء الفورية الخاصة بها للنفط الخام الروسي، كما ستغلق جميع محطات الوقود والخدمات وجميع العمليات المتعلقة بوقود الطائرات وزيوت التشحيم في البلاد بأثر فوري.



تجاوز سعر الديزل والبنزين في ألمانيا لأول مرة 2 يورو للتر الواحد، وأعلن نادي السيارات الألماني العام (ADAC) اليوم الثلاثاء أن سعر لتر البنزين السوبر من فئة E10 بلغ أمس الإثنين في المتوسط على مستوى ألمانيا 2.008 يورو، وبحسب البيانات، بلغ سعر لتر الديزل في المتوسط 2.032 يورو.

وقد استهلت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع جديد، في ظل تصريحات المسئولين الأمريكيين عند دراسة إمكانية فرض حظر على تصدير روسيا للنفط والغاز الطبيعي، في إطار سلسلة العقوبات الأمريكية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.