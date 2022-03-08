رسميًا.. بايدن يفرض حظرًا أمريكيًا على واردات النفط والغاز الروسى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حظرًا أمريكيًا على واردات النفط والغاز الروسي بسبب غزو البلاد لأوكرانيا، مستهدفًا مصدر إيرادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع استمرار القوات الروسية في قصف المدن الأوكرانية.

وقال بايدن: "اليوم ، أعلن أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي، ونحن نحظر جميع واردات النفط والغاز الروسيين، وهذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي في موانئ الولايات المتحدة ، وسوف يوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية"، وفق شبكة سي بي إس نيوز.

وقالت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز قبل الإعلان إن الحظر ينطبق أيضًا على الفحم الروسي.

وتأتي هذه الخطوة بحسب الشبكة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من الجهود الأمريكية للإفراج عن احتياطيات النفط وزيادة المعروض.

وقال بايدن في خطاب مساء اليوم إن القرار اتخذ بالتشاور الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا، لكنه أقر بأن بعض الحلفاء "قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بالانضمام إلينا".

فيما قالت المملكة المتحدة إنها ستبدأ في التخلص التدريجي من استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية بهدف إزالتها من الأسواق البريطانية بحلول نهاية عام 2022.

كما أكد مسئول فرنسي أن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل أكبر على الطاقة الروسية، لا يتوقع أن تنضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي ديسمبر الماضي، شكل النفط الروسي أقل من 5٪ من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط، وفقًا لوزارة الطاقة، مما جعل الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على الطاقة الروسية من نظيراتها الأوروبية.

ومع ذلك، توقع المحللون أن حظر الواردات الروسية قد يتسبب في ارتفاع سعر النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال بايدن إن على الأمريكيين توقع أسعار أعلى للوقود مع استمرار الغزو الروسي في إجهاد أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف: "القرار اليوم لا يخلو من التكلفة هنا في الوطن، فحرب بوتين تؤذي الأمريكيين بالفعل في أسعار الغاز".