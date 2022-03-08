الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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في اليوم العالمي للمرأة.. الرجال على السوشيال ميديا: «كل سنة وأنتم مابتغلطوش وبتسوقوا تحفة»

العالم اليوم احتفالا
العالم اليوم احتفالا بالمرأة،

يشهد العالم اليوم احتفالا بالمرأة، والذي خصص في الـ8 من شهر مارس كل عام،  وتناول رواد السوشيال ميديا من الرجال الأمر بطريقة ساخرة.

وقال محمود نجاح، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل سنة وأنتم مابتغلطوش أبدًا وبتسوقوا تحفه وبتحبوا بعض جدا جدا وبتتمنوا الخير لبعض».

«كل سنة وأنتم ماحدش قادر عليكم إلا ربنا».. بهذه الكلمات علّق حمادة محمد بمنشور على المرأة في يومها العالمي، حيث وصفها كشخصية قوية لا يستطيع أن يتغلب عليها أي شخص، وقال حسان أبو حوران إن المرأة تظل تطلب بالمساواة حتى ترى الرجل يلد أمامها.

وعلق مروان محمود في اليوم العالمي للمرأة عن مدى صعوبة فهم بعضهن، وقال: "كل  سنة وإحنا مش عارفين إنتي زعلانة ليه"، كما علق مصطفى محمد على الأمر قائلًا: "كل سنة وانتى مابتنكديش ويتضحكي دايمًا وعارفه انتي عايزة إيه"، وذلك من منظور التناقض الذي يراه البعض في المرأة.

كما استعان البعض بالمشاهد المختلفة التي توصف المرأة القوية ببعض الأفلام والمسلسلات المختلفة، للتعبير عن مدى قوة شخصية المرأة المصرية بشكل خاص وما تتميز به من قوة.

جدير بالذكر أن 8 مارس يوافق يوما عالميا للمرأة، تحتفل به عدد من المؤسسات الداعمة للنساء، وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام ، وتقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي الصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، والاحتفال جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس 1945. 

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فيس بوك التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا رواد السوشيال ميديا اليوم العالمى اليوم العالمي للمرأة 8 مارس شهر المرأة التواصل الإجتماعى فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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