«خريجي الأزهر» تطلق فعاليات معسكر الابتكار بكلية العلوم

تستضيف كلية العلوم بنات بالقاهرة، طالبات جامعة الأزهر من مختلف الكليات بمدرج تأهيلي، للتدريب على "معسكر الابتكار" تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "مشروع سفراء الأزهر" بالتعاون مع مؤسسة (إنجاز مصر).

ويهدف المعسكر إلى التعريف بريادة الأعمال والابتكار والإبداع، التدريب على كيفية تحويل الأفكار لمشاريع تجارية أو اجتماعية، وتكوين فريق ناجح لإدارة المشروع، وتحويل الأفكار الإبداعية لمنتجات وخدمات قابلة للتنفيذ.

يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من مؤسسة إنجاز مصر، وتنطلق الفعاليات غدا الأربعاء، الموافق ٩ مارس ٢٠٢٢م، في تمام الساعة ٩:٣٠ صباحا، بحضور عدد كبير من الطلاب.