محافظ أسوان يصدر قرارًا بعلاج عدد من الحالات على نفقة الدولة

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، عددًا من مطالب المواطنين بإجمالى 20 حالة ضمن تواصله الأسبوعى استجابة لطلبات المواطنين وتحقيقًا لاحتياجاتهم.

ووافق اللواء أشرف عطية على صرف إعانات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية منها لمساعدة أحد المواطنين فى نفقات العلاج والسفر لإبنته المصابة بمرض السرطان والتى تتلقى علاجها بشكل شهرى بمستشفى 57357 بالقاهرة.

كما وافق المحافظ على إدراج عدد من الحالات للعلاج على نفقة الدولة، وصرف الأدوية مجاناً لهم، مكلفاً المسئولين بالإسراع بعمل الدراسة اللازمة للموافقة على نقل إحدى الموظفات من موقع عملها الحالى إلى موقع أخر لتحقيق الإستقرار الأسرى لها.

فيما أعطى أشرف عطية توجيهاته بإدراج بعض الحالات المتضررة من السيول لترميم وإعادة إنشاء مساكنهم بعد تعرضها لإنهيارات جزئية أو كلية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، بجانب صرف مساعدات مالية للقيام بالترميمات فى حالة إنهاء الجمعية أعمالها ، بالإضافة إلى صرف كراتين غذائية لدعم عدد من الحالات الأسرية الصعبة على مواجهة الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة اليومية.

وطالب بإدراج عدد من حالات الفتيات للأسر الأكثر إحتياجاً والغير قادرة ضمن مبادرة " الناس لبعضهم " من خلال تجهيز العرائس بتسليمهم أجهزة كهربائية معمرة.

وأمر محافظ أسوان بالاستجابة لعدد من الطلبات الجماهيرية المتعلقة بتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص سواء لذوى الإعاقة أو غيرهم بواسطة مديرية القوى العاملة، بجانب تخصيص محلات فى السويقات الجديدة، أو داخل القرى كمصدر رزق ثابت للأسر.